RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податківці викрили схему
незаконного продажу...

Податківці викрили схему незаконного продажу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:40

Податківці викрили схему незаконного продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.

Дивися повний текст Податківці викрили схему незаконного продажу металобрухту на суму понад 58 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93129
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:40

Не разоблачили,а не договорились.Эти схемы по металлолому известны с тех пор,когда начали "резать"нашу промышленность на металл т.е. лет 30.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні викрили схему незаконного видобутку...
R2 » Вів 23 бер, 2021 13:02
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 13:02
5kopiyok
«Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили...
R2 » Чет 18 бер, 2021 22:51
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 22:51
0mage0
Викрито масштабну схему з паливом - СБУ
R2 » Чет 11 бер, 2021 20:30
7 489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 бер, 2021 10:16
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31643)
26.03.2021 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.