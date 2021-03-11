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Податківці викрили схему незаконного продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.
Дивися повний текст Податківці викрили схему незаконного продажу металобрухту на суму понад 58 млн гривень
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:40
Не разоблачили,а не договорились.Эти схемы по металлолому известны с тех пор,когда начали "резать"нашу промышленность на металл т.е. лет 30.
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