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Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому.
Дивися повний текст Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому
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R2
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:56
Скажите ,какую сумму из этих денег получит врач?Максимум 100гривень
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docvilhelm197
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Ірина_
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