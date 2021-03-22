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Пологи в Україні з 1 квітня
почнуть оплачувати по-новому

Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:56

Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому.

Дивися повний текст Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:56

Скажите ,какую сумму из этих денег получит врач?Максимум 100гривень
docvilhelm197
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Модератори: Ірина_, Модератор

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