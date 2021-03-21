Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців відкрита понад сотня країн. За місяць перелік розширився на дев'ять держав.
Дивися повний текст Для українців відкриті понад сотня країн.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 16:10
Для українців відкриті понад сотня країн
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Дивися повний текст Для українців відкриті понад сотня країн.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 16:10
Гайана и Габон ... м да Гайяна и Габон это конечно сила и перемога, как раньше без безвиза в Габон то жили.. представить даже страшно, зато теперь заживем)).
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