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АМКУ рекомендує мережам АЗС
знизити вартість палива

АМКУ рекомендує мережам АЗС знизити вартість палива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 18:52

АМКУ рекомендує мережам АЗС знизити вартість палива

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав рекомендації мережам АЗС щодо цін на автогаз, бензини і дизельне паливо.

Дивися повний текст АМКУ рекомендує мережам АЗС знизити вартість палива.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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