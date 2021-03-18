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Що змінюється в «Дія City»:
робота з ФОП, умови і податки

Що змінюється в «Дія City»: робота з ФОП, умови і податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 19:21

Що змінюється в «Дія City»: робота з ФОП, умови і податки

Пропонуємо до обговорення:
Основні дані стосуються оновленого законопроекту 4303-д.

Дивися повний текст Що змінюється в «Дія City»: робота з ФОП, умови і податки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 19:21

>Ми готові допомагати тій системі, яка вже працює
Ще би раді прікола запитати хто ж це попросив допомагати цій стражденні неврегульованій системі яка "некотрольовано" росте і качає в країну валюту
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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