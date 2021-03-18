Основні дані стосуються оновленого законопроекту 4303-д.
Дивися повний текст Що змінюється в «Дія City»: робота з ФОП, умови і податки.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 19:21
Що змінюється в «Дія City»: робота з ФОП, умови і податки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що змінюється в «Дія City»: робота з ФОП, умови і податки.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 19:21
>Ми готові допомагати тій системі, яка вже працює
Ще би раді прікола запитати хто ж це попросив допомагати цій стражденні неврегульованій системі яка "некотрольовано" росте і качає в країну валюту
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