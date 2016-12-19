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На дорозі від Києва до кордону
з Білоруссю почався...

На дорозі від Києва до кордону з Білоруссю почався...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 19:59

На дорозі від Києва до кордону з Білоруссю почався...

Пропонуємо до обговорення:
В межах президентської програми «Велике будівництво» Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало капітальний ремонт траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Дивися повний текст На дорозі від Києва до кордону з Білоруссю почався капітальний ремонт.
R2
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не вижу 190 тыш рабочих мест....
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