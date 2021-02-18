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З 1 грудня освітянам
піднімуть зарплати

З 1 грудня освітянам піднімуть зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:26

З 1 грудня освітянам піднімуть зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Глава Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9%.

Дивися повний текст З 1 грудня освітянам піднімуть зарплати.
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