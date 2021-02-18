Глава Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9%.
Дивися повний текст З 1 грудня освітянам піднімуть зарплати.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:26
З 1 грудня освітянам піднімуть зарплати
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Дивися повний текст З 1 грудня освітянам піднімуть зарплати.
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