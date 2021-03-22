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Вінниця звільнила бізнес
від орендної плати через...

Вінниця звільнила бізнес від орендної плати через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:33

Вінниця звільнила бізнес від орендної плати через...

Пропонуємо до обговорення:
Вінницька міськрада звільнила від сплати за оренду комунальної нерухомості підприємців, які не працювали під час січневого локдауну.

Дивися повний текст Вінниця звільнила бізнес від орендної плати через січневий локдаун.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:33

В Виннице большая безработица, власть людей скажем так не любит.Эти все слова для пенсионеров.Население города думаю на 30000 меньше официальной статистики и это начало....
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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