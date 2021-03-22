Вінницька міськрада звільнила від сплати за оренду комунальної нерухомості підприємців, які не працювали під час січневого локдауну.
Дивися повний текст Вінниця звільнила бізнес від орендної плати через січневий локдаун.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:33
Вінниця звільнила бізнес від орендної плати через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вінниця звільнила бізнес від орендної плати через січневий локдаун.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:33
В Виннице большая безработица, власть людей скажем так не любит.Эти все слова для пенсионеров.Население города думаю на 30000 меньше официальной статистики и это начало....
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|