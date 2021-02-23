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Київ закупить автобуси
на €18,595 млн

Київ закупить автобуси на €18,595 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:36

Київ закупить автобуси на €18,595 млн

Пропонуємо до обговорення:
Київпастранс оголосив тендер на закупівлю 12-метрових автобусів з низькою підлогою на €18,595 млн.

Дивися повний текст Київ закупить автобуси на €18,595 млн.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:36

А почему не украинские????Зеля поддерживает лукашенко, белоруского брата
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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