Київпастранс оголосив тендер на закупівлю 12-метрових автобусів з низькою підлогою на €18,595 млн.
Дивися повний текст Київ закупить автобуси на €18,595 млн.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:36
Київ закупить автобуси на €18,595 млн
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Дивися повний текст Київ закупить автобуси на €18,595 млн.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 20:36
А почему не украинские????Зеля поддерживает лукашенко, белоруского брата
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