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Перехід на літній час: Укрзалізниця
повідомила про зміни...

Перехід на літній час: Укрзалізниця повідомила про зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 22:01

Перехід на літній час: Укрзалізниця повідомила про зміни...

Пропонуємо до обговорення:
Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 28 березня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника.

Дивися повний текст Перехід на літній час: Укрзалізниця повідомила про зміни в графіку.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 22:01

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