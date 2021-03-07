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Чи прирівнюється кредитний
онлайн-договір до паперового...

Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 08:46

Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового...

Пропонуємо до обговорення:
Оформлений онлайн договір рівноцінний звичайному паперовому договору.

Дивися повний текст Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового - пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 08:46

"Этот пароль в соответствии с законодательством, регулирующим заключение электронных договоров, по сути имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись" - что лишний раз подчёркивает - сейчас в НБУ сидят люди, которые ничего не понимают в современных технологиях. Для них, что "пароль", что "КЭП", что "ЕЦП" - одновалентно. Лес дремучий...Печально...
Кстати, если кто-то хочет хотя бы каплю разобраться, то начните с этой статьи - https://pravo.ua/articles/juridicheskaj ... j-podpisi/
LutsMan
 
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