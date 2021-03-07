Оформлений онлайн договір рівноцінний звичайному паперовому договору.
Дивися повний текст Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового - пояснення НБУ.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 08:46
Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового - пояснення НБУ.
Додано: Суб 27 бер, 2021 08:46
"Этот пароль в соответствии с законодательством, регулирующим заключение электронных договоров, по сути имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись" - что лишний раз подчёркивает - сейчас в НБУ сидят люди, которые ничего не понимают в современных технологиях. Для них, что "пароль", что "КЭП", что "ЕЦП" - одновалентно. Лес дремучий...Печально...
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