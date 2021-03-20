Під час карантину однією із стратегій виживання українців є економія витрат на різні статті сімейного бюджету.
Дивися повний текст На чому українці економлять найбільше (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 11:06
На чому українці економлять найбільше (інфографіка)
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Дивися повний текст На чому українці економлять найбільше (інфографіка).
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