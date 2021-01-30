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У Польщі зростає кількість
іноземців-бізнесменів,...

У Польщі зростає кількість іноземців-бізнесменів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 13:16

У Польщі зростає кількість іноземців-бізнесменів,...

Пропонуємо до обговорення:
У лютому цього року чотири з п'яти економічних іммігрантів з України мали плани або збиралися розпочати власний бізнес у Польщі.

Дивися повний текст У Польщі зростає кількість іноземців-бізнесменів, українців — найбільше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 13:16

Крист замість того, щоб будувати власну державу, тікають з неі та вивозять вкрадене.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 13:54

  ovsivolo написав:Крист замість того, щоб будувати власну державу, тікають з неі та вивозять вкрадене.

Убегают от тех кто ворует тут и еще требует поделиться с честно заработанным.
Уезжают и правильно делают. Нечего кормить дармоедов в законе и всю их казенную братию.
Тех кто будував сейчас вне закона. Даже название той страны нельзя написать.
p_a_l
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