У лютому цього року чотири з п'яти економічних іммігрантів з України мали плани або збиралися розпочати власний бізнес у Польщі.
Дивися повний текст У Польщі зростає кількість іноземців-бізнесменів, українців — найбільше.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 13:16
У Польщі зростає кількість іноземців-бізнесменів,...
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Дивися повний текст У Польщі зростає кількість іноземців-бізнесменів, українців — найбільше.
Додано: Суб 27 бер, 2021 13:16
Крист замість того, щоб будувати власну державу, тікають з неі та вивозять вкрадене.
Додано: Суб 27 бер, 2021 13:54
Убегают от тех кто ворует тут и еще требует поделиться с честно заработанным.
Уезжают и правильно делают. Нечего кормить дармоедов в законе и всю их казенную братию.
Тех кто будував сейчас вне закона. Даже название той страны нельзя написать.
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