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Philips продає бізнес з виробництва побутової техніки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 13:31
Пропонуємо до обговорення:
За заявою інвестиційної компанії Hillhouse Capital, у неї є офіси в Гонконгу, Пекіні та Сінгапурі. Брендом Philips вона буде користуватися протягом 15 років, продаючи кухонну, кавову та іншу побутову техніку, а також одяг, повідомляє Gadgets 360.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 13:31
Можно сэкономить на ребрендинге)) Hilips
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Ірина_, Модератор
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