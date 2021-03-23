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Philips продає бізнес з
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Philips продає бізнес з виробництва побутової техніки
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 13:31

Philips продає бізнес з виробництва побутової техніки

Пропонуємо до обговорення:
За заявою інвестиційної компанії Hillhouse Capital, у неї є офіси в Гонконгу, Пекіні та Сінгапурі. Брендом Philips вона буде користуватися протягом 15 років, продаючи кухонну, кавову та іншу побутову техніку, а також одяг, повідомляє Gadgets 360.

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Можно сэкономить на ребрендинге)) Hilips
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Модератори: Ірина_, Модератор

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