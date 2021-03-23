Через портал "Дія" за рік зареєструвалося понад 275 тисяч фізичних осіб – підприємців (ФОП).
Дивися повний текст Через портал «Дія» відкрили вже 275 тисяч ФОПів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 бер, 2021 13:51
Через портал «Дія» відкрили вже 275 тисяч ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через портал «Дія» відкрили вже 275 тисяч ФОПів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|