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Через портал «Дія» відкрили
вже 275 тисяч ФОПів

Через портал «Дія» відкрили вже 275 тисяч ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 13:51

Через портал «Дія» відкрили вже 275 тисяч ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Через портал "Дія" за рік зареєструвалося понад 275 тисяч фізичних осіб – підприємців (ФОП).

Дивися повний текст Через портал «Дія» відкрили вже 275 тисяч ФОПів.
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