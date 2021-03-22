В уряді хочуть передбачити своєрідний «батіг».
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати українців після податкової амністії.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 17:40
У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати українців після податкової амністії.
Додано: Суб 27 бер, 2021 18:53
А если налоговую будут массово посылать на три буквы: имею право не свидетельствовать против себя и членов своей семьи согласно конституции Украины?
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