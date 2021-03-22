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У Мінфіні розповіли, як
контролюватимуть витрати...

У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 17:40

У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді хочуть передбачити своєрідний «батіг».

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати українців після податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 18:53

А если налоговую будут массово посылать на три буквы: имею право не свидетельствовать против себя и членов своей семьи согласно конституции Украины?
vladkokovlad007
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Модератори: Ірина_, Модератор

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