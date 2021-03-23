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У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 бер, 2021 09:47
Более того, подозреваю, вся эта история с овгз при амнистии закончится, элементарным кидком на курсе гривни. Или сделают какой-нибудь репрофайлинг с рассрочкой на 30 лет. Приходите завтра
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Alex2007
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Додано: Нед 28 бер, 2021 10:42
Увы налоговая опухнет всех доганять, но кого-то под пресс выборочно закатают.
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Ratatui
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Додано: Нед 28 бер, 2021 10:56
Ratatui написав:
Увы налоговая опухнет всех доганять, но кого-то под пресс выборочно закатают.
не все так просто.
они просто переложат всю/часть рутинную работу по выявлению на банки с их финШмоном.
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Alex2007
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Додано: Нед 28 бер, 2021 11:46
В других странах подобное уже было?
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yegres
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Додано: Нед 28 бер, 2021 16:33
А как быть со сроками давности, презумпцией невиновности, необложением налогами курсовой разницы для физичесвих лиц и т.д. и т.п.?
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:19
Alex2007 написав: Ratatui написав:
Увы налоговая опухнет всех доганять, но кого-то под пресс выборочно закатают.
не все так просто.
они просто переложат всю/часть рутинную работу по выявлению на банки с их финШмоном.
В стране чёрного нала банкам тяжело придётся.
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Ratatui
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