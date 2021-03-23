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У Мінфіні розповіли, як
контролюватимуть витрати...

У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 09:47

Re: У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...

Более того, подозреваю, вся эта история с овгз при амнистии закончится, элементарным кидком на курсе гривни. Или сделают какой-нибудь репрофайлинг с рассрочкой на 30 лет. Приходите завтра :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 10:42

Увы налоговая опухнет всех доганять, но кого-то под пресс выборочно закатают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 10:56

  Ratatui написав:Увы налоговая опухнет всех доганять, но кого-то под пресс выборочно закатают.


не все так просто.
они просто переложат всю/часть рутинную работу по выявлению на банки с их финШмоном.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 11:46

В других странах подобное уже было?
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 16:33

А как быть со сроками давности, презумпцией невиновности, необложением налогами курсовой разницы для физичесвих лиц и т.д. и т.п.?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 22:00

  vladkokovlad007 написав:А если налоговую будут массово посылать на три буквы: имею право не свидетельствовать против себя и членов своей семьи согласно конституции Украины?

Это ж не мешает Минфину фантазировать о том как они порешают все вопросы с уплатой налогов. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:18

  hxbbgaf написав:А как быть со сроками давности, презумпцией невиновности, необложением налогами курсовой разницы для физичесвих лиц и т.д. и т.п.?


СНБО всё простит. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:19

  Alex2007 написав:
  Ratatui написав:Увы налоговая опухнет всех доганять, но кого-то под пресс выборочно закатают.


не все так просто.
они просто переложат всю/часть рутинную работу по выявлению на банки с их финШмоном.


В стране чёрного нала банкам тяжело придётся.
Ratatui
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