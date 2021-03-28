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У Мінфіні розповіли, як
контролюватимуть витрати...

У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31

_hunter

За налик можно покупать всё и вагонами.Главное иметь желание и не скулить как говорил товарищ Азаров. То, что банки своё поимеют это другой вопрос. Но могли бы поиметь намного больше если бы по цивилизованному всё прошло. Но мы не та страна где сделают по нормальному. Всё будет как обычно через опу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:31

  Ratatui написав:_hunter

За налик можно покупать всё и вагонами.Главное иметь желание и не скулить как говорил товарищ Азаров. То, что банки своё поимеют это другой вопрос. Но могли бы поиметь намного больше если бы по цивилизованному всё прошло. Но мы не та страна где сделают по нормальному. Всё будет как обычно через опу.

Ну да: где-то на уровне "одна фура" наличность снова начинает смысл иметь. Но я про "пэрэсичных" говорил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:47

  _hunter написав:
  Ratatui написав:_hunter

За налик можно покупать всё и вагонами.Главное иметь желание и не скулить как говорил товарищ Азаров. То, что банки своё поимеют это другой вопрос. Но могли бы поиметь намного больше если бы по цивилизованному всё прошло. Но мы не та страна где сделают по нормальному. Всё будет как обычно через опу.

Ну да: где-то на уровне "одна фура" наличность снова начинает смысл иметь. Но я про "пэрэсичных" говорил...


Половина из них просто снимает нал в банкомате и пополняет рынок наличности.
Ratatui
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