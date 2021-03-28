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У Мінфіні розповіли, як
контролюватимуть витрати...

У Мінфіні розповіли, як контролюватимуть витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31

_hunter

За налик можно покупать всё и вагонами.Главное иметь желание и не скулить как говорил товарищ Азаров. То, что банки своё поимеют это другой вопрос. Но могли бы поиметь намного больше если бы по цивилизованному всё прошло. Но мы не та страна где сделают по нормальному. Всё будет как обычно через опу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:31

  Ratatui написав:_hunter

За налик можно покупать всё и вагонами.Главное иметь желание и не скулить как говорил товарищ Азаров. То, что банки своё поимеют это другой вопрос. Но могли бы поиметь намного больше если бы по цивилизованному всё прошло. Но мы не та страна где сделают по нормальному. Всё будет как обычно через опу.

Ну да: где-то на уровне "одна фура" наличность снова начинает смысл иметь. Но я про "пэрэсичных" говорил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:47

  _hunter написав:
  Ratatui написав:_hunter

За налик можно покупать всё и вагонами.Главное иметь желание и не скулить как говорил товарищ Азаров. То, что банки своё поимеют это другой вопрос. Но могли бы поиметь намного больше если бы по цивилизованному всё прошло. Но мы не та страна где сделают по нормальному. Всё будет как обычно через опу.

Ну да: где-то на уровне "одна фура" наличность снова начинает смысл иметь. Но я про "пэрэсичных" говорил...


Половина из них просто снимает нал в банкомате и пополняет рынок наличности.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:15

  Ratatui написав:
  _hunter написав:Ну да: где-то на уровне "одна фура" наличность снова начинает смысл иметь. Но я про "пэрэсичных" говорил...


Половина из них просто снимает нал в банкомате и пополняет рынок наличности.

Что есть "рынок наличности"? -- я уже раз спрашивал что с этой наличкой делают -- спрошу еще раз:
  _hunter написав:Банки свое в любом случае не упустят: все магазы наличку им сдают.
Что за черный нал можно массово покупать? -- картоху/молоко/яйки у бабок-перекупщиц да ворованную мелкую электронику на радиорынке?


При этом: если "Половина из них" идет в банк и "снимает нал в банкомате" -- банк уже свое получил :) -- никакого "В стране чёрного нала банкам тяжело придётся." нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:38

_hunter

Многие с этой наличкой идут на базар покупать самовар или турецкие труселя. После продажи турецких труселей деньги меняются на бакс и всеми возможными способами едут почему-то в Турцию опять за труселями мимо экономики и безнала Украины. Баксы предпочитают тоже покупать не в банке, а у менял и левых конторок, что тоже идёт мимо банковской системы. Ну ещё есть много способов как деньги гуляют мимо банков это и левая водочка и техника и сигаретки и не только.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:27

  Ratatui написав:_hunter

Многие с этой наличкой идут на базар покупать самовар или турецкие труселя. После продажи турецких труселей деньги меняются на бакс и всеми возможными способами едут почему-то в Турцию опять за труселями мимо экономики и безнала Украины. Баксы предпочитают тоже покупать не в банке, а у менял и левых конторок, что тоже идёт мимо банковской системы. Ну ещё есть много способов как деньги гуляют мимо банков это и левая водочка и техника и сигаретки и не только.

Про перекупов на базарах я писал. Про водку/сигареты вспомнил Виталий.
Т.е. ничего нового, вроде?
При всем при этом что баксы что базары _уже сейчас_ существуют -- и банкам от этого что-то не поплохело :)
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