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Михайло Непран: як зробити
декешизацію в Україні більш...

Михайло Непран: як зробити декешизацію в Україні більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 18:27

Михайло Непран: як зробити декешизацію в Україні більш...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні чомусь лише декларується зменшення обігу готівки.

Дивися повний текст Михайло Непран: як зробити декешизацію в Україні більш розумною.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 18:28

А знаєте, мене в цій дискусії дивує чому ніхто не згадує за НПС "Простір" де тих комісій взагалі немає, чому ніхто не займається її поширенням?
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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