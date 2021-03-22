В Україні чомусь лише декларується зменшення обігу готівки.
Дивися повний текст Михайло Непран: як зробити декешизацію в Україні більш розумною.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 бер, 2021 18:27
Михайло Непран: як зробити декешизацію в Україні більш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Михайло Непран: як зробити декешизацію в Україні більш розумною.
Додано: Суб 27 бер, 2021 18:28
А знаєте, мене в цій дискусії дивує чому ніхто не згадує за НПС "Простір" де тих комісій взагалі немає, чому ніхто не займається її поширенням?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|