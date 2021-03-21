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Чому лише солідарні пенсії не забезпечать українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 бер, 2021 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Розуміння, що Україні потрібні пенсійні накопичення, з’явилось не зараз, а понад 20 років тому.
Дивися повний текст Чому лише солідарні пенсії не забезпечать українцям гідне життя (інфографіка)
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