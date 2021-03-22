Міністерство соціальної політики розробило дорожню карту, яка передбачає збільшення розміру прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Мінсоцполітики планує підвищити прожитковий мінімум: до чого це призведе.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 20:53
Мінсоцполітики планує підвищити прожитковий мінімум: до...
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Дивися повний текст Мінсоцполітики планує підвищити прожитковий мінімум: до чого це призведе.
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