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Мінсоцполітики планує підвищити
прожитковий мінімум: до...

Мінсоцполітики планує підвищити прожитковий мінімум: до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 20:53

Мінсоцполітики планує підвищити прожитковий мінімум: до...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики розробило дорожню карту, яка передбачає збільшення розміру прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст Мінсоцполітики планує підвищити прожитковий мінімум: до чого це призведе.
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