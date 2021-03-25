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В Україні очікується пожвавлення в сегментах приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 бер, 2021 21:57
Пропонуємо до обговорення:
За даними Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, з другої половини квітня, з послабленням карантинних заходів, в усіх найбільших українських містах в сегментах приватних будинків та нежитлової нерухомості очікується суттєве пожвавлення.
Дивися повний текст В Україні очікується пожвавлення в сегментах приватних будинків та нежитлової нерухомості
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Додано: Суб 27 бер, 2021 21:57
Аренда уже на -10% ажывилась. Ждем ажывление в сегменте домов.
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