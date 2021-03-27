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В Україні планують повністю заборонити автомобілі з ДВЗ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 бер, 2021 01:33
Пропонуємо до обговорення:
Використання в Україні окремих категорій транспортних засобів із двигунами внутрішнього згорання може бути обмежене вже в 2028 році, а до 2038 року можлива тотальна заборона на ввезення всіх авто з ДВЗ — як нових, так і вживаних.
Дивися повний текст В Україні планують повністю заборонити автомобілі з ДВЗ у 2038 році
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Додано: Нед 28 бер, 2021 01:33
Ой, смотрите чтобы к тому времени все на гужевой транспорт не пересели.
Все к тому и идет.
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