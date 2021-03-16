RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Китаї розробили
COVID-вакцину в аерозолі

У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 03:12

У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї пройдуть клінічні випробування вакцини від COVID-19, яка випускається у формі аерозолю.

Дивися повний текст У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93141
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 03:13

А когда будет в виде клизьмы? Раз китайцы мазок из жопы уже берут, говорят, что вируса там больше всего, значит и вирус надо прямо на его базе уничтожать 8)
Сплошное канзино китайское :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6630
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере... 1, 2
R2 » Чет 18 бер, 2021 18:08
13 943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 14:24
petrenko_olvas
«Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили...
R2 » Чет 18 бер, 2021 22:51
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 22:51
0mage0
Стало відомо, наскільки перше щеплення від COVID-19...
R2 » Вів 16 бер, 2021 04:36
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 бер, 2021 04:37
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.