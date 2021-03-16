У Китаї пройдуть клінічні випробування вакцини від COVID-19, яка випускається у формі аерозолю.
Дивися повний текст У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 03:12
У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі
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Дивися повний текст У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі.
Додано: Нед 28 бер, 2021 03:13
А когда будет в виде клизьмы? Раз китайцы мазок из жопы уже берут, говорят, что вируса там больше всего, значит и вирус надо прямо на его базе уничтожать
Сплошное канзино китайское
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