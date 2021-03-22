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У Держгеокадастрі назвали
вартість землі в регіонах...

У Держгеокадастрі назвали вартість землі в регіонах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 08:06

У Держгеокадастрі назвали вартість землі в регіонах...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна залежить від конкуренції за ділянку й можливості зміни її призначення.

Дивися повний текст У Держгеокадастрі назвали вартість землі в регіонах після відкриття ринку.
R2
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