Новий міст-хвиля на Оболоні з'єднає набережну і парк "Наталка" з островом "Оболонський".
Дивися повний текст У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 10:29
У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю.
Додано: Нед 28 бер, 2021 10:29
Пилят бюджет направо и налево. Метро на Троещине когда будет?
С миру по мостику, метро на Троещину.
Додано: Нед 28 бер, 2021 10:59
Re: У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю
Черговий популістський мостик.
А хтось їздив останнім часом Володимирським узвозом під тим популістським мостиком? Там жах, та бруківка перекособочилася, перепади по висоті в кілька сантиметрів, колії. Те саме на Грушевського, Шовковичній, Подільському, але той ремонт не дасть лучшемумеру таких популістських очків.
Додано: Нед 28 бер, 2021 11:00
Додано: Нед 28 бер, 2021 12:03
У нас любой новый мост , волнами пойдет.
На нивках, трещины в новом мосту, подпирают чтобы не обваливался.
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