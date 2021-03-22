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У Києві будують новий
пішохідний міст-хвилю

У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 10:29

У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю

Пропонуємо до обговорення:
Новий міст-хвиля на Оболоні з'єднає набережну і парк "Наталка" з островом "Оболонський".

Дивися повний текст У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 10:29

Пилят бюджет направо и налево. Метро на Троещине когда будет?
С миру по мостику, метро на Троещину.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 10:59

Re: У Києві будують новий пішохідний міст-хвилю

Черговий популістський мостик.
А хтось їздив останнім часом Володимирським узвозом під тим популістським мостиком? Там жах, та бруківка перекособочилася, перепади по висоті в кілька сантиметрів, колії. Те саме на Грушевського, Шовковичній, Подільському, але той ремонт не дасть лучшемумеру таких популістських очків.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 11:00

  p_a_l написав:Пилят бюджет направо и налево. Метро на Троещине когда будет?
С миру по мостику, метро на Троещину.

Вам велодорожку сделали, вот и катайтесь. Зачем еще и метро?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 12:03

У нас любой новый мост , волнами пойдет.
На нивках, трещины в новом мосту, подпирают чтобы не обваливался.
yegres
 
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