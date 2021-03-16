Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів про правила в'їзду на роботу в Польщу в програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".
Дивися повний текст Можуть заборонити в'їзд до ЄС: консул дав три ради заробітчанам.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 11:50
Можуть заборонити в'їзд до ЄС: консул дав три ради...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Можуть заборонити в'їзд до ЄС: консул дав три ради заробітчанам.
Додано: Нед 28 бер, 2021 11:50
Консул ничего не сказал, кого стоит опасаться , ну в смысле афферистов, украинцев или поляк в Польше?
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