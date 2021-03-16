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Можуть заборонити в'їзд до
ЄС: консул дав три ради...

Можуть заборонити в'їзд до ЄС: консул дав три ради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 11:50

Можуть заборонити в'їзд до ЄС: консул дав три ради...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів про правила в'їзду на роботу в Польщу в програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".

Дивися повний текст Можуть заборонити в'їзд до ЄС: консул дав три ради заробітчанам.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 11:50

Консул ничего не сказал, кого стоит опасаться , ну в смысле афферистов, украинцев или поляк в Польше?
yegres
 
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