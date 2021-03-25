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Скільки житла припадає на
одного українця (рейтинг за...

Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 11:53

Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за...

Пропонуємо до обговорення:
Це випливає з розрахунків Держстату.

Дивися повний текст Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за областями).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 11:53

Странная статья, начали с метров закончили кредитной историей.
yegres
 
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