Це випливає з розрахунків Держстату.
Дивися повний текст Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за областями).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 11:53
Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за...
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Дивися повний текст Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за областями).
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