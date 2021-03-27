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Витрати українців на водопостачання
вдвічі нижчі, ніж у...

Витрати українців на водопостачання вдвічі нижчі, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 13:07

Витрати українців на водопостачання вдвічі нижчі, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Витрати українців на водопостачання та водовідведення в два рази нижчі, ніж ув Європі.

Дивися повний текст Витрати українців на водопостачання вдвічі нижчі, ніж у Європі — НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 13:07

верно писать так
Доходы украинцев в четыри раза ниже, чем в Европе — НКРЭКУ

Украина доход от 200 до 500 евро теперь 2*4% = 8 евро 256 грн так и оплачиваю +-
Европа доход от 1500-2500 евро
yama
 
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