Витрати українців на водопостачання та водовідведення в два рази нижчі, ніж ув Європі.
Дивися повний текст Витрати українців на водопостачання вдвічі нижчі, ніж у Європі — НКРЕКП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 бер, 2021 13:07
Витрати українців на водопостачання вдвічі нижчі, ніж у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати українців на водопостачання вдвічі нижчі, ніж у Європі — НКРЕКП.
Додано: Нед 28 бер, 2021 13:07
верно писать так
Доходы украинцев в четыри раза ниже, чем в Европе — НКРЭКУ
Украина доход от 200 до 500 евро теперь 2*4% = 8 евро 256 грн так и оплачиваю +-
Европа доход от 1500-2500 евро
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|