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Заробітчани та наймані
працівники: кого зачепить...

Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:19

Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить...

Пропонуємо до обговорення:
Сам процес планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го, пише "Сьогодні".

Дивися повний текст Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить податкова амністія.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:19

предприниматели, не уплатившие налоги со значительной части своих доходов - Это как понимать?
Нафига я тогда платил налоги как предприниматель?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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