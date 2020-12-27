Сам процес планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го, пише "Сьогодні".
Дивися повний текст Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить податкова амністія.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 17:19
Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить...
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Дивися повний текст Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить податкова амністія.
Додано: Нед 28 бер, 2021 17:19
предприниматели, не уплатившие налоги со значительной части своих доходов - Это как понимать?
Нафига я тогда платил налоги как предприниматель?
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