Про це пише Державна податкова служба.
Дивися повний текст В яких випадках ФОП – платники єдиного податку не застосовують РРО.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 17:25
В яких випадках ФОП – платники єдиного податку не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких випадках ФОП – платники єдиного податку не застосовують РРО.
Додано: Нед 28 бер, 2021 17:26
А вот вам и рекламная замануха.
Почему вы хе хотите РРО? Это совсем не больно. Но с.ка дорого. Бухгалтер в месяц стоит 8 штук.
Ой смотрите чтобы предприниматели налоговиков по кирпичам не разобрали.
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