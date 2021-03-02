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В яких випадках ФОП –
платники єдиного податку не...

В яких випадках ФОП – платники єдиного податку не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:25

В яких випадках ФОП – платники єдиного податку не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Державна податкова служба.

Дивися повний текст В яких випадках ФОП – платники єдиного податку не застосовують РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:26

А вот вам и рекламная замануха.
Почему вы хе хотите РРО? Это совсем не больно. Но с.ка дорого. Бухгалтер в месяц стоит 8 штук.
Ой смотрите чтобы предприниматели налоговиков по кирпичам не разобрали.
p_a_l
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