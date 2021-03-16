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Чому не варто погашати кредити в останній день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 бер, 2021 21:13
Пропонуємо до обговорення:
Мікрокредитами користуються багато українців. МФО видають онлайн-кредити за лічені хвилини й без зайвої бюрократії.
Дивися повний текст Чому не варто погашати кредити в останній день
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Додано: Нед 28 бер, 2021 21:13
Брехня!!!!!! ЧЕК Є ВІДЛІКОМ ЧАСУ
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