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Чому не варто погашати
кредити в останній день

Чому не варто погашати кредити в останній день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 21:13

Чому не варто погашати кредити в останній день

Пропонуємо до обговорення:
Мікрокредитами користуються багато українців. МФО видають онлайн-кредити за лічені хвилини й без зайвої бюрократії.

Дивися повний текст Чому не варто погашати кредити в останній день.
R2
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Брехня!!!!!! ЧЕК Є ВІДЛІКОМ ЧАСУ
vasil1601
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