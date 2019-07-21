Покупка квартиры в нежилом фонде

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Здравствуйте. Нашел интересный вариант квартиры, но при уточнении деталей, пока в общих чертах, риэлтор сразу уточнила, что квартира находится в нежилом фонде, хотя по картинкам, которых достаточно, заходи и живи. Сам дом новый, жилой, но интересующая квартира находится, на последнем этаже, и так, как она находится в нежилом фонде, я не могу ее зарегистрировать на себя, что также смущает немного, как все юридически сделать. Почитал немного информации, так выяснил, что коммунальные платежи у подобных помещений немного, но выше, чем у жилых квартир, плюс, перевод в жилое помещение - процедура сложная, бюрократии максимально много. Ну и цена, как мне кажется, даже слегка занижена.
+налог на землю -комуналка не немного а в разы выше. что значит не можешь на себя зарегистрировать? все можно В комерции нельзя прописаться. на последнем этаже - не жилое потому что не выполнены условия для того чтобы считалось живым (там высота потолков, окон, вентиляция и.т.д.)