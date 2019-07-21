Покупка квартиры в нежилом фонде

Додано: Нед 28 бер, 2021 21:23

Здравствуйте. Нашел интересный вариант квартиры, но при уточнении деталей, пока в общих чертах, риэлтор сразу уточнила, что квартира находится в нежилом фонде, хотя по картинкам, которых достаточно, заходи и живи. Сам дом новый, жилой, но интересующая квартира находится, на последнем этаже, и так, как она находится в нежилом фонде, я не могу ее зарегистрировать на себя, что также смущает немного, как все юридически сделать. Почитал немного информации, так выяснил, что коммунальные платежи у подобных помещений немного, но выше, чем у жилых квартир, плюс, перевод в жилое помещение - процедура сложная, бюрократии максимально много. Ну и цена, как мне кажется, даже слегка занижена.



У кого есть опыт, буду благодарен за советы.