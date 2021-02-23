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Intel і Samsung очолюють
світове виробництво...

Intel і Samsung очолюють світове виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 07:26

Intel і Samsung очолюють світове виробництво...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно призначений генеральний директор Intel, Пет Ґелсінджер (Pat Gelsinger) виклав своє бачення майбутнього компанії.

Дивися повний текст Intel і Samsung очолюють світове виробництво напівпровідників.
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