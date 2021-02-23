Нещодавно призначений генеральний директор Intel, Пет Ґелсінджер (Pat Gelsinger) виклав своє бачення майбутнього компанії.
Дивися повний текст Intel і Samsung очолюють світове виробництво напівпровідників.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 07:26
Intel і Samsung очолюють світове виробництво...
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Дивися повний текст Intel і Samsung очолюють світове виробництво напівпровідників.
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