Внаслідок проведеної індексації пенсії підвищені виплати у 2021 році отримуватимуть близько восьми мільйонів пенсіонерів.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали кількість пенсіонерів, які цьогоріч отримають підвищені пенсії.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 08:55
В Мінсоцполітики назвали кількість пенсіонерів, які...
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Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали кількість пенсіонерів, які цьогоріч отримають підвищені пенсії.
Додано: Пон 29 бер, 2021 08:55
Хотелось бы понять, сколько людей получило надбавки от 100 грн и к какой сумме.
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