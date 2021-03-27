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В Мінсоцполітики назвали
кількість пенсіонерів, які...

В Мінсоцполітики назвали кількість пенсіонерів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 08:55

В Мінсоцполітики назвали кількість пенсіонерів, які...

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок проведеної індексації пенсії підвищені виплати у 2021 році отримуватимуть близько восьми мільйонів пенсіонерів.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали кількість пенсіонерів, які цьогоріч отримають підвищені пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 08:55

Хотелось бы понять, сколько людей получило надбавки от 100 грн и к какой сумме.
welmexplus
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