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Автокомпанія «Богдан Моторс» в 2020 р отримала 3,4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 09:17
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс ", що об'єднує виробничі активи корпорації" Богдан ", у 2020 році, за попередніми даними, отримала 3 млрд 383,5 млн грн збитку, тоді як в 2019 році чистий прибуток становив 609,22 млн грн.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 09:17
..наверно убыток возник из-за внедрения передовых систем сборки, роботизации процесса и т.п передовых технологий.. ну как и прочих лидеров мировой автоиндустрии..))
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