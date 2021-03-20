Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Дивися повний текст Курс гривні: аналітик назвав «плюс» нового локдауну в Україні.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 09:29
Курс гривні: аналітик назвав «плюс» нового локдауну в...
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Дивися повний текст Курс гривні: аналітик назвав «плюс» нового локдауну в Україні.
Додано: Пон 29 бер, 2021 09:29
ну надо же у нас везде одни плюсы получаются, только почему мы всё хуже и хуже живём да потому, что в правительстве считают плюсом, а у людей выходит крест, только наши величайшие умы считают локдаун плюсом, в ихнем понятии если страна сядет на локдаун то все окажутся в шоколаде, вот с такими и живём
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