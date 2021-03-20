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Курс гривні: аналітик назвав
«плюс» нового локдауну в...

Курс гривні: аналітик назвав «плюс» нового локдауну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 09:29

Курс гривні: аналітик назвав «плюс» нового локдауну в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Дивися повний текст Курс гривні: аналітик назвав «плюс» нового локдауну в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 09:29

ну надо же у нас везде одни плюсы получаются, только почему мы всё хуже и хуже живём да потому, что в правительстве считают плюсом, а у людей выходит крест, только наши величайшие умы считают локдаун плюсом, в ихнем понятии если страна сядет на локдаун то все окажутся в шоколаде, вот с такими и живём
велвел
 
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