Газопостачальні компанії у квітні пропонують газ за ціною від 6,75 до 8,85 гривні за кубометр.
Дивися повний текст Постачальники газу опублікували ціни для населення на квітень.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 10:11
Постачальники газу опублікували ціни для населення на...
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Дивися повний текст Постачальники газу опублікували ціни для населення на квітень.
Додано: Пон 29 бер, 2021 10:12
Начиная с 1 мая газоснабжающие компании Украины могут перевести потребителей на годовые контракты с фиксированной ценой
При этом, по подсчетам экспертов, тариф на год может стать дороже ежемесячной оплаты.
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