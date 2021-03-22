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Постачальники газу опублікували
ціни для населення на...

Постачальники газу опублікували ціни для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 10:11

Постачальники газу опублікували ціни для населення на...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії у квітні пропонують газ за ціною від 6,75 до 8,85 гривні за кубометр.

Дивися повний текст Постачальники газу опублікували ціни для населення на квітень.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 10:12

Начиная с 1 мая газоснабжающие компании Украины могут перевести потребителей на годовые контракты с фиксированной ценой
При этом, по подсчетам экспертов, тариф на год может стать дороже ежемесячной оплаты.
yegres
 
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