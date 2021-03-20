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Галас після 22:00: куди
скаржитися (інфографіка)

Галас після 22:00: куди скаржитися (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 10:50

Галас після 22:00: куди скаржитися (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мін'юст.

Дивися повний текст Галас після 22:00: куди скаржитися (інфографіка).
R2
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