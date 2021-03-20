Про це пише Мін'юст.
Дивися повний текст Галас після 22:00: куди скаржитися (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 10:50
Галас після 22:00: куди скаржитися (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Галас після 22:00: куди скаржитися (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|