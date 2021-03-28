Мінфін визначив чотири фактори, що дозволили перевиконати дохідну частину Держбюджету за 2020 рік на 54 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи держбюджету-2020.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 11:26
Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи держбюджету-2020.
Додано: Пон 29 бер, 2021 11:26
про витрати ще розкажіть, а то картина не повна.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|