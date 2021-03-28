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Мінфін назвав фактори, що
дозволили перевиконати доходи...

Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:26

Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін визначив чотири фактори, що дозволили перевиконати дохідну частину Держбюджету за 2020 рік на 54 млрд грн.

Дивися повний текст Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи держбюджету-2020.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:26

про витрати ще розкажіть, а то картина не повна. https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2020/
ruslan42212
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