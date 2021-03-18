RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У великій американській компанії
спрогнозували зростання...

У великій американській компанії спрогнозували зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:49

У великій американській компанії спрогнозували зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Майкл Сейлор, глава компанії MicroStrategy, яка є власником Bitcoin на $4,8 млрд, заявив, що капіталізація криптовалюти в майбутньому може досягти $100 трильйонів, а курс може досягти $5 млн.

Дивися повний текст У великій американській компанії спрогнозували зростання курсу Bitcoin до $5 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93158
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:49

А какая конкретная польза от биткоина? Ведь от телефона Apple есть польза, от поисковика Google есть польза, от Facebook даже есть польза. А от биткоина?
siriys
 
Повідомлень: 444
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 12:13

siriys ..как известно, одна из функций денег - это "средство обмена".. если тот же бакс печатает ЧАСТНАЯ компания в лице ФРС и его количество в принципе НЕ ОГРАНИЧЕННО, то предельное количество "битков" известно заранее и не может превысить нн-ую цифру НИКАК!!))
maestro71
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 09.09.11
Подякував: 165 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 12:31

Ага. Давайте больше буратин собирайте. И кто же будет покупать ваши фишки по $5 лямов? Интересно сколько будет самоубийств когда в один прекрасный день вся ета афера с игральными фишками *биткойн* навернется
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 07.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ
R2 » Вів 23 бер, 2021 15:56
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 15:56
demon0983886848
В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати...
R2 » Чет 18 бер, 2021 11:28
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 11:28
tvd4
У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році
R2 » Сер 17 бер, 2021 16:14
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 бер, 2021 16:24
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31685)
29.03.2021 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.