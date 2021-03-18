|
|
|
У великій американській компанії спрогнозували зростання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Майкл Сейлор, глава компанії MicroStrategy, яка є власником Bitcoin на $4,8 млрд, заявив, що капіталізація криптовалюти в майбутньому може досягти $100 трильйонів, а курс може досягти $5 млн.
Дивися повний текст У великій американській компанії спрогнозували зростання курсу Bitcoin до $5 млн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93158
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 бер, 2021 11:49
А какая конкретная польза от биткоина? Ведь от телефона Apple есть польза, от поисковика Google есть польза, от Facebook даже есть польза. А от биткоина?
-
siriys
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 12.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 бер, 2021 12:13
siriys ..как известно, одна из функций денег - это "средство обмена".. если тот же бакс печатает ЧАСТНАЯ компания в лице ФРС и его количество в принципе НЕ ОГРАНИЧЕННО, то предельное количество "битков" известно заранее и не может превысить нн-ую цифру НИКАК!!))
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2140
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 бер, 2021 12:31
Ага. Давайте больше буратин собирайте. И кто же будет покупать ваши фишки по $5 лямов? Интересно сколько будет самоубийств когда в один прекрасный день вся ета афера с игральными фишками *биткойн* навернется
-
fiona98
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|