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У Мінрегіоні заявили про
перевірку всіх автозаправних...

У Мінрегіоні заявили про перевірку всіх автозаправних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 12:48

У Мінрегіоні заявили про перевірку всіх автозаправних...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив про необхідність перевірки всіх автозаправних станцій в Україні для недопущення нелегального обороту пального.

Дивися повний текст У Мінрегіоні заявили про перевірку всіх автозаправних станцій в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 12:49

Антимонопольный комитет уже "подзаработал"на проверках,теперь криклий решил поживиться.А где результат?АМКУ по результатам проверки вообще выдал перл " рекомендовал" снизить цены."Рекомендация"это что такое???
sena_2008atp
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