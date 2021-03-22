Суховантаж Ocean Glory під американським прапором вже зайшов в одеський порт.
Дивися повний текст В Україну привезли 35 військових Hummer (фото).
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Додано: Пон 29 бер, 2021 16:09
В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)
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Дивися повний текст В Україну привезли 35 військових Hummer (фото).
Додано: Пон 29 бер, 2021 16:09
тепер головне, щоб вони поїхали на передову, а не ганяли Києвом по Жилянській та Саксаганського з номерами "Айдар"...
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