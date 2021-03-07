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У Мінціфри анонсували нову
послугу для бізнесменів у...

У Мінціфри анонсували нову послугу для бізнесменів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:13

У Мінціфри анонсували нову послугу для бізнесменів у...

Пропонуємо до обговорення:
Мінціфри планує запустити послугу "Статичний QR"на електронному сервісі держпослуг"Дія".

Дивися повний текст У Мінціфри анонсували нову послугу для бізнесменів у додатку «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:13

кому что куда прийдет, и главное для чего это, я так и не понял.... старею наверное )
Tamagoch
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