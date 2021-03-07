Мінціфри планує запустити послугу "Статичний QR"на електронному сервісі держпослуг"Дія".
Дивися повний текст У Мінціфри анонсували нову послугу для бізнесменів у додатку «Дія».
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Додано: Пон 29 бер, 2021 16:13
У Мінціфри анонсували нову послугу для бізнесменів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінціфри анонсували нову послугу для бізнесменів у додатку «Дія».
Додано: Пон 29 бер, 2021 16:13
кому что куда прийдет, и главное для чего это, я так и не понял.... старею наверное )
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