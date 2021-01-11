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Законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 16:45
Пропонуємо до обговорення:
У разі ухвалення парламентом законопроєктів щодо неринкового механізму регулювання інтерчейндж та комісії еквайрингу, які активно лобіюються великими торговельними компаніями, прямі втрати держбюджету становлять щонайменьше 4 млрд на рік.
Дивися повний текст Законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме бюджету щонайменше 4 млрд на рік — ПриватБанк
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Додано: Пон 29 бер, 2021 16:45
Мягко говоря ложь - во-первых - падение прибыли с "продажи" терминалов, компенсируется увеличением "продаж" тех самых терминалов - и если банк считает 4-5% (!!!) комиссии с терминала нормальным, то бизнес считает совершенно по другому, а если брать не только продовольствие, мобилки и одежду, а скажем компьютерную отрасль или продажи автомобилей - где средняя наценка 3 - 5% - то вопрос с терминалами вообще не стоит. Во-вторых - 95% платежей с карт идет внутри страны - на кой вы используете систему VISA-MasterCart - есть отработанная и надежная система национальных электронных платежей ПРОМІНЬ - зачем тратить кучу денег налево? И в-третьих - вот на эти указанные с верху сэкономленные деньги и не повышают проценты по потребительскому кредитованию.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 17:05
"...росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса"
Государство до сих пор думало, что фискализация ведётся через кассовый аппарат (возможно, программный), а в каком виде передаются деньги - это дело десятое. Но "топ-менеджеру крупнейшего украинского банка", конечно, виднее.
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