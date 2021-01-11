RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Законодавче регулювання вартості
еквайрингу коштуватиме...

Законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:45

Законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
У разі ухвалення парламентом законопроєктів щодо неринкового механізму регулювання інтерчейндж та комісії еквайрингу, які активно лобіюються великими торговельними компаніями, прямі втрати держбюджету становлять щонайменьше 4 млрд на рік.

Дивися повний текст Законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме бюджету щонайменше 4 млрд на рік — ПриватБанк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93163
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:45

Мягко говоря ложь - во-первых - падение прибыли с "продажи" терминалов, компенсируется увеличением "продаж" тех самых терминалов - и если банк считает 4-5% (!!!) комиссии с терминала нормальным, то бизнес считает совершенно по другому, а если брать не только продовольствие, мобилки и одежду, а скажем компьютерную отрасль или продажи автомобилей - где средняя наценка 3 - 5% - то вопрос с терминалами вообще не стоит. Во-вторых - 95% платежей с карт идет внутри страны - на кой вы используете систему VISA-MasterCart - есть отработанная и надежная система национальных электронных платежей ПРОМІНЬ - зачем тратить кучу денег налево? И в-третьих - вот на эти указанные с верху сэкономленные деньги и не повышают проценты по потребительскому кредитованию.
d_s_n
 
Повідомлень: 42
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 17:05

Re: Законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме.

"...росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса"
Государство до сих пор думало, что фискализация ведётся через кассовый аппарат (возможно, программный), а в каком виде передаются деньги - это дело десятое. Но "топ-менеджеру крупнейшего украинского банка", конечно, виднее.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 794
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес пропонує знизити комісію еквайрингу до 1,4%
R2 » Чет 25 бер, 2021 13:40
8 441
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 10:57
petrenko_olvas
Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда
R2 » Суб 06 бер, 2021 07:41
2 224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 бер, 2021 13:55
unicdima
Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для...
R2 » Пон 11 січ, 2021 10:59
3 295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 15:26
grig90vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.