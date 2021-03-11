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Популярні спеціальності та зарплати в українському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 17:12

Популярні спеціальності та зарплати в українському...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українських геймдев-фахівців - чоловіки (70,2%). А 41% з цих працівників - це фахівці рівня middle.

Дивися повний текст Популярні спеціальності та зарплати в українському геймдеві (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 17:12

"Большинство украинских геймдев-специалистов — мужчины (70,2%). А 41% из этих работников — это специалисты уровня middle.
Уровень квалификации у украинского геймдева: middle (41%), lead (14%), C-level (7%). Доля категории junior составила только 9%;"
Зачем-же так избирательно копипастить? В оригинале арифметика к 100% сходится, да и смысл чисел несколько иной:
"В исследовании приняло участие 70,2% мужчин, 29,4% женщин и один трансгендер. На валидность данных указывает наличие хорошего опыта у участников опроса. Основная часть респондентов — специалисты с высоким уровнем квалификации: middle (41%), senior (26%), lead (14%), C-level (7%). Доля категории junior составила только 9%."
moveton
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