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Міністерство охорони здоров'я
повідомило, коли почне...

Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли почне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 18:09

Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли почне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли почне впровадження COVID-паспортів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 18:09

Эта эпидемия не закончится пока все не переболеют, не важно, кололся ты или нет, ты обязательно заболеешь, кто угоден природе - выживет, слабые покинут этот мир.
Ferox
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