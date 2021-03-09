Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли почне впровадження COVID-паспортів.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 18:09
Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли почне...
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Дивися повний текст Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли почне впровадження COVID-паспортів.
Додано: Пон 29 бер, 2021 18:09
Эта эпидемия не закончится пока все не переболеют, не важно, кололся ты или нет, ты обязательно заболеешь, кто угоден природе - выживет, слабые покинут этот мир.
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