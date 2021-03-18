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Борг України зріс
на півтрильйона

Борг України зріс на півтрильйона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 18:59

Борг України зріс на півтрильйона

Пропонуємо до обговорення:
За період з початку березня 2020 року по кінець лютого 2021 року державний і гарантований державою борг зріс на 25%, або на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Дивися повний текст Борг України зріс на півтрильйона.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 18:59

Эти долги будут висеть на нашей шее десятки лет и вся страна будет работать на одни проценты,сейчас каждая третья гривна идёт на обслуживание долга а через год,два будет уже каждая вторая учитывая с какой скоростью растёт долг,и что лучше?ужас без конца или ужасный конец??Стране нужно объявить дефолт и это будет лучшим выходом из ситуации,год,два будет упадок,зато потом пойдёт взрывной рост,правда не при этом правительстве конечно...
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:56

Re: Борг України зріс на півтрильйона

  livs375 написав:Стране нужно объявить дефолт и это будет лучшим выходом из ситуации,год,два будет упадок,зато потом пойдёт взрывной рост,

Бред! Дефолт - это отказ платить по долгам, а не прощение всех долгов! Здесь не работает принцип - "кому должен - всем прощаю!" Потому всё долги нужно будет отдавать позже и уже с просроченными процентами. Аргентина уже несколько раз объявляла дефолт и что, сильно это им помогло ?
Повторяю для тех, кто в танке: дефолт - это отказ платить,а не прощение долгов!
LutsMan
 
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